Президент представил нового главу Ивано-Франковской области

12513 просмотров
Пятница, 2 августа 2019, 12:48

Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

Это он сделал во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры", - сказал Зеленский.

"Поэтому людей, которые являются, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей", - добавил он.

После этого президент представил Шмыгаля, как председателя Ивано-Франковской ОГА.

На сайте главы государства опубликованы два указа: об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Марии Савки и назначении Шмыгаля

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго").

До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходив во Львовской области.

Напомним

  • Ранее сообщалось, что Шмыгаль был одним из претендентов на председателя Львовской ОГА.
  • 6 июля президент Владимир Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Дениса шныряли председателем Ивано-Франковской ОГА.
  • 11 июня президент Владимир Зеленский уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА.
  • Позже Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций. Одним из них был Муляренко.
  • 25 июня президент Владимир Зеленский уволил с должностей председателей обладминистраций Житомирской, Ровенской, Черкасской областей.
  • 26 июня Кабинет министров поддержал назначение на должность восьми новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский.

Яна Миланова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Ивано-Франковск


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко рассказал, как будет бороться против увольнения 2 августа 2019, 12:59
Команда Зеленского солгала на президентских выборах, что у нее нет лобби в США 1 августа 2019, 22:24
В Минобороны еще считают, какие премии и кому выдавать на День Независимости 1 августа 2019, 19:06
Все новости
Главные новости
Президент представил нового главу Ивано-Франковской области
Ситуация с финансированием пограничников катастрофическая – Дейнеко
Трамп согласовал новые санкции для России за отравление Скрипалей – СМИ
ООС: 5 обстрелов, одного военного ранено
Все новости
Фотопроект

10 смешных комиксов о нашей ежедневной жизни

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Лайфхаки

Расслабляться тоже надо уметь. Почему и как

Поиск по сайту
Архив
Весь архів