Боевики 12 раз открывали огонь – ООС

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Пятница, 17 января 2020, 07:16

16 января российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб военнослужащий Объединенных сил.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. "

Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Майского, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехового и Зайцевого.

Напомним:

  • 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб.
  • Как сообщали в штабе ООС, 16 января под обстрелами погиб украинский военный.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС Донбасс война


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