Боевики 12 раз открывали огонь – ООС
Пятница, 17 января 2020, 06:16
16 января российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб военнослужащий Объединенных сил.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. "
Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Майского, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехового и Зайцевого.
Напомним:
- 15 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб.
- Как сообщали в штабе ООС, 16 января под обстрелами погиб украинский военный.
Украинская правда