Боевики 12 раз открывали огонь – ООС

16 января российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб военнослужащий Объединенных сил.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. "

Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Майского, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехового и Зайцевого.

Напомним: