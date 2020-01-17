В Кремле торопят с изменением Конституции, готовя перевыборы Госдумы – СМИ

Всероссийское голосование за поправки к Конституции РФ может пройти в конце апреля, такая срочность может быть связана с планами Кремля добавить норму о самороспуске Госдумы, что позволит провести думские выборы раньше осени 2021 года.

Источник: российское издание "Коммерсант" ("Ъ") со ссылкой на источники

Детали: 16 января президент Российской Федерации Владимир Путина встретился с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

По словам главы комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, формат всенародного голосования граждан будет обсуждаться на ближайших заседаниях рабочей группы – и речь о референдуме точно не идет.

17 января в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ состоится первое заседание.

Член группы, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова: "Предположительно, последнее заседание рабочей группы состоится 26 апреля. На нем пакет поправок будет передан Владимиру Путину".

Член рабочей группы, депутат Госдумы Ольга Баталина. "Нужно обсудить точность каждой формулировки. Продумать, например, как развести с точки зрения задач работу палаты регионов Совфеда и Госсовета. Президент попросил провести работу над поправками в сжатые сроки, при этом рассмотреть все предложения, которые будут поступать от членов группы",.

Источник "Ъ", близкий к администрации президента, утверждает, что срочность принятия поправок к Конституции объясняется тем, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму.

Другой источник, близкий к Кремлю, утверждает, что такой вариант возможен, но многое будет зависеть от рейтингов "Единой России".

Прямая речь собеседника "Ъ": "В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы… (это) позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне".

Предыстория: Владимир Путин предложил самый масштабный с 1993 года пакет поправок к Основному закону страны. Он сообщил, что первая и вторая главы Конституции РФ – "Основы конституционного строя" и "Права и свободы человека и гражданина" – останутся без изменений.

Это значит, что поправки могут быть приняты Федеральным собранием, а созывать Конституционное собрание не потребуется.

Справка: За все время существования Конституции РФ в нее было внесено четыре поправки – две в 2008 году и две в 2014 году, и все они были приняты в короткие сроки.

11 ноября 2008 года Дмитрий Медведев, будучи президентом, внес в Госдуму поправку об увеличении сроков полномочий президента с 4 до 6 лет и Государственной думы — с 4 до 5 лет. Также он внес законопроект, обязывающий правительство предоставлять ежегодный отчет Госдуме. 21 ноября 2008 года поправки уже были приняты Госдумой, а 31 декабря вступили в силу.

7 октября 2013 года президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции, которые предусматривает объединение Верховного суда и Высшего арбитражного суда, а также расширяют полномочия главы государства по кадровым назначениям в прокуратуре. 22 ноября поправки были приняты Госдумой и 6 февраля 2014 года вступили в силу.

Поправки о введении в состав Совета федерации дополнительно представителей РФ, назначаемых президентом РФ и составляющих не более 10% остальных членов Совета федерации, были внесены в Госдуму 7 марта 2014 года группой депутатов в составе 91 человека. 23 мая законопроект был одобрен Думой и 22 июля 2014 года вступил в силу.

Сама действующая Конституция была разработана в общей сложности в течение трех месяцев: конституционное совещание работало с 5 июня по 12 июля, а затем с октября по ноябрь 1993 года, после чего 12 декабря 1993 года Основной закон приняли на референдуме.