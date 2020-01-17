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В России боятся, что в Украине не будет русскоязычных детей

Пятница, 17 января 2020, 12:07
В России боятся, что в Украине не будет русскоязычных детей

МИД России заявило о "двойной дискриминации" русского языка в Украине и каких-то призывах "очистить Украину от русскоязычных детей".

Источник: Ответы Министерства иностранных дел Российской Федерации на вопросы СМИ

Детали: Такие тезисы содержатся в ответе МИД РФ на вопрос о якобы "ограничении языковых, образовательных прав и свобод" в Украине.

Дословно в ответе МИД РФ: "В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей".

Детали: Российские дипломаты продолжают обвинять Украину в нарушении прав человека, в языковой, образовательной и религиозной сферах.

Они заявили, что русский язык в Украине якобы подвергается "двойной дискриминации" – по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС.

В МИД России также заявили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка".

Подробнее о законе о языке  и его главных позициях читайте в материале УП "Mova is... Закон о языке в цифрах".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

  • 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 16 июля этот закон вступил в силу. 

Темы: закон о языкахРосcияпропаганда
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