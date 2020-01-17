На Донбассе четыре обстрела со стороны российских оккупантов

Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе - без потерь среди украинских военнослужащих.

Источник: штаб

Дословно: "Сегодня, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Детали: Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два враждебных обстрела зафиксировано вблизи Красногоровки, один - рядом с Широкино.

Противник также обстрелял защитников Орехово.