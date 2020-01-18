У Кличко сказали, когда воздух в Киеве улучшится

Погодные условия в Киеве способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе, все изменится после выпадения осадков, усилением ветра и понижения температуры.

Источник: Управление экологии и природных ресурсов КГГА, ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По данным Центральной геофизической обсерватории за 16 января, превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы зафиксировано в местах скопления автомобильного транспорта (пл. Бессарабская, пл. Демеевская, бульвар Леси Украинки).

При этом, по данным синоптиков, характер погоды 18 января не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В КГГА отметили, что специалисты советуют избегать прогулок возле автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.

Дословно: "В связи со стремительным увеличением количества транспортных средств после окончания новогодних праздников, сухой, практически безветренной погоды, температурной инверсии не происходит вертикальное рассеивание взвешенных частиц и загрязняющих веществ, которые накапливаются в приземном слое атмосферы".

"Альтернативным и лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, вместо этого - использование общественного транспорта, особенно в часы пик".