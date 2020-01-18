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Офис обмудсмена: В киевском СИЗО возможны массовые беспорядки

Суббота, 18 января 2020, 12:47
Офис обмудсмена: В киевском СИЗО возможны массовые беспорядки
фото - офис омбудсмена

В киевском следственном изоляторе выявлен ряд существенных нарушений требований законодательства в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу, среди заключенных есть конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в частности к массовым беспорядкам.

Источник: пресс-служба Уполномоченного ВР по правам человека со ссылкой на результаты мониторингового визита в СИЗО представителей секретариата омбудсмена совместно с представителями общественной организации "Украинский центр предотвращения пыток"

Детали: Во время визита члены мониторинговой группы ознакомились с условиями содержания заключенных, документацией и провели выборочный опрос лиц, которые содержатся в СИЗО.

Дословно: "Большинство камер учреждения не обеспечены надлежащим искусственным освещением, имеют избыточную зарешеченность окон, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Указанные помещения не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией. Из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом. Большинство камер подлежат проведению текущего ремонта".

Детали: В отдельных камерах СИЗО до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления, из-за чего заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде.

Также выявлены факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди, или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в СИЗО, заявили в офисе омбудсмена.

При этом были выявлены камеры в новом корпусе СИЗО, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются. Установлено также, что в СИЗО не решен вопрос с обеспечением вещевым имуществом.

Дословно: "Несмотря на то, что лицам, взятым под стражу, предоставляются бесплатно постельные принадлежности и другие виды материально-бытового обеспечения, в учреждении продолжают "рекомендовать" их родственникам передавать в учреждение собственные подушки, одеяла и простыни. При этом на складе хранится достаточное количество необходимого имущества, которое не выдается".

Детали: Во время мониторингового визита установлено нарушение права заключенных на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В частности, осужденные и заключенные, прибывающих в СИЗО, не проходят санитарную обработку, из-за чего медработники не контролируют состояние их здоровья во время содержания в учреждении. Кроме того, заключенные, направляемые из разных областей Украины для рассмотрения дел в судах Киева и проведения судебно-психиатрической экспертизы, содержатся в киевском СИЗО без первичного медицинского осмотра, а состояние их здоровья во время содержания в учреждении не контролируется.

Дословно: "Из-за недостаточного финансирования на проведение ремонтных работ рентгенологический кабинет, который расположен в отделении, находится в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует. Оборудование устаревшее, рентгенологический и флюорографический аппарат не работает. во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом, которым в течение длительного времени не было проведено обследование, что свидетельствует о ненадлежащем е оказания медицинской помощи и несоблюдении требований инфекционного контроля за туберкулезом".

 
 
 
 
всЕ ФОТО - Пресс-служба ОМБУДСМеНА

Предыстория: 

  • В Алексеевской исправительной колонии №25 на Харьковщине был введен режим особых условий из-за того, что заключенные готовились к бунту.
  • Прокуратура начала расследование из-за возможного избиения тюремщиками заключенных  
  • По данным прокуратуры, расследование начато по ст. 365 УК по факту превышения служебных полномочий во время обысков у заключенных, в ходе которых администрация колонии в применила к отдельным осужденных физическую силу и спецсредства (наручники и резиновые дубинки), чем нанесла им телесные повреждения.
  • В ходе проверки колонии представителями омбудсмена у осужденных были зафиксированы телесные повреждения и установлено, что одного из них пытали.

Украинская правда
Темы: СИЗОКиевправа человека
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