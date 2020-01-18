На Донбассе ранены 8 украинских воинов

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Суббота, 18 января 2020, 18:35

В субботу в результате вражеских обстрелов ранены 8 военнослужащих Объединенных сил.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1; неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм; в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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