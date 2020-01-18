Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин открестился от желания пожизненно править Россией

Суббота, 18 января 2020, 21:37
Путин открестился от желания пожизненно править Россией

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике, когда срок пребывания у власти главы государства не ограничен.

Источник: Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает Интерфакс

Детали: Один из ветеранов попросил Путина изменить или улучшить одну из статей конституции страны, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком".

Путин отметил, что возвращаться к такой практике нежелательно.

Прямая речь Путина: "Это (обеспокоенность сроками пребывания у власти - ИФ) связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю.

Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти".

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Что предшествовало: В среду во время послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. Ими, в частности, он предлагает сделать российский основной закон сильнее международного права.

Также изменения предусматривают новые условия для кандидатов в президенты России. Предлагается закрепить для них требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий допустил, что обновленная Конституция России может позволить РФ игнорировать решения суда ООН.

Украинская правда
Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Путин
Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: