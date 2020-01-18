Президент России Владимир Путин выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике, когда срок пребывания у власти главы государства не ограничен.

Источник: Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны, сообщает Интерфакс

Детали: Один из ветеранов попросил Путина изменить или улучшить одну из статей конституции страны, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком".

Путин отметил, что возвращаться к такой практике нежелательно.

Прямая речь Путина: "Это (обеспокоенность сроками пребывания у власти - ИФ) связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю.

Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти".

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Что предшествовало: В среду во время послания Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны. Ими, в частности, он предлагает сделать российский основной закон сильнее международного права.

Также изменения предусматривают новые условия для кандидатов в президенты России. Предлагается закрепить для них требование проживать на территории РФ не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было раньше.

Посол Украины в ЕС Николай Точицкий допустил, что обновленная Конституция России может позволить РФ игнорировать решения суда ООН.