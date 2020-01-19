Украинка Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту

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Воскресенье, 19 января 2020, 01:47

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении на соревнованиях во Львове.

Источник: Федерация легкой атлетики в Facebook, World athletics

Детали: Спортсменка побила мировой рекорд U20, поднявшись на 2,01 м на "Мемориале Демьянюка".

"2,01 - мой личный рекорд в помещениях. Следующий старт в Котбусе (29 января). Соревноваться и показывать высокие результаты ", – сказала Магучих.

Напомним:

  • В конце ноября украинка Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлеток по итогам 2019 года.
  • В сентябре Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в столице Катара Дохе.
  • Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.

Украинская правда
Темы: спорт Украина


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