Украинка Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещении на соревнованиях во Львове.

Источник: Федерация легкой атлетики в Facebook, World athletics

Детали: Спортсменка побила мировой рекорд U20, поднявшись на 2,01 м на "Мемориале Демьянюка".

"2,01 - мой личный рекорд в помещениях. Следующий старт в Котбусе (29 января). Соревноваться и показывать высокие результаты ", – сказала Магучих.

Напомним: