На Донбассе от обстрелов один военный погиб, десять ранены

18 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". От вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, десять получили ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия."

Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Красногоровки, Павлополя, Васильевки и Орехового.

Напомним: