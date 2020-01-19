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На Донбассе от обстрелов один военный погиб, десять ранены

Воскресенье, 19 января 2020, 06:07
На Донбассе от обстрелов один военный погиб, десять ранены

18 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". От вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, десять получили ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия."

Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Красногоровки, Павлополя, Васильевки и Орехового.

Напомним:

  • 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
  • Вследствие вражеских обстрелов 18 января ранены 8 военнослужащих Объединенных сил.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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