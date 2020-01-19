На Донбассе от обстрелов один военный погиб, десять ранены
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Воскресенье, 19 января 2020, 07:07
18 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". От вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, десять получили ранения.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия."
Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Красногоровки, Павлополя, Васильевки и Орехового.
Напомним:
Украинская правда
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