На Донбассе от обстрелов один военный погиб, десять ранены

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Воскресенье, 19 января 2020, 07:07

18 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". От вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, десять получили ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия."

Детали: Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Красногоровки, Павлополя, Васильевки и Орехового.

Напомним:

  • 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
  • Вследствие вражеских обстрелов 18 января ранены 8 военнослужащих Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе война


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