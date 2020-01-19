Джонсон - Путину: Нормализации отношений не будет, пока РФ не прекратит угрожать

250 просмотров
Воскресенье, 19 января 2020, 23:24

Нормализация отношений между Великобританией и РФ невоможно, пока Россия не прекратит подрывать коллективную безопасность и вести дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Англии и ее союзникам. 

Источник: заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным  в кулуарах Берлинской конференции по Ливии, сообщает канцелярия правительства Соединенного Королевства, пресс-служба Кремля   

Детали: Джонсон заявил, что позиция Великобритании относительно событий в Солсбери осталась неизменной и применение химического оружия со стороны РФ было "было безрассудной и наглой попыткой убить невинных людей".

Дословно: "Подобные атаки не должны повториться", - заявил Джонсон.

"Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - добавил он. 

Детали: Также премьер-министр Великобритании заявил, что обе страны должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран". 

В сообщении Кремля отмечается, что 19 января Путин провел встречи с Борисом Джонсоном в перерыве переговоров на Международной конференции по Ливии. 

Дословно: "Обсуждались вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии", - отмечается в сообщении. 

Украинская правда
Темы: Путин Росcия Великобритания


powered by lun.ua
Материалы по теме
Медведев объяснил отставку правительства РФ: Путину нужна "абсолютная свобода" действий 19 января 2020, 18:01
Путин открестился от желания пожизненно править Россией 18 января 2020, 22:37
Глава Госдумы считает, что Путин превратил РФ в страну, с которой считаются 18 января 2020, 20:03
Все новости
Главные новости
Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в Кабмин
Возвращение "черных ящиков" самолета МАУ: консультации продолжаются, переговоры сложные - СНБО
В Украину не пустили гастролирующих россиян: посещали аннексированный Крым
Участников акции памяти в центре Киева забросали петардами
Все новости
еда

Почему грибы полезны

Фоторепортаж

Экскурсия закулисьем Национальной оперы

подкаст

Есть ли витамины в зимних овощах и фруктах. объясняет биолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів