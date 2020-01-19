Джонсон - Путину: Нормализации отношений не будет, пока РФ не прекратит угрожать

Нормализация отношений между Великобританией и РФ невоможно, пока Россия не прекратит подрывать коллективную безопасность и вести дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Англии и ее союзникам.

Источник: заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах Берлинской конференции по Ливии, сообщает канцелярия правительства Соединенного Королевства, пресс-служба Кремля

Детали: Джонсон заявил, что позиция Великобритании относительно событий в Солсбери осталась неизменной и применение химического оружия со стороны РФ было "было безрассудной и наглой попыткой убить невинных людей".

Дословно: "Подобные атаки не должны повториться", - заявил Джонсон.

"Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - добавил он.

Детали: Также премьер-министр Великобритании заявил, что обе страны должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран".

В сообщении Кремля отмечается, что 19 января Путин провел встречи с Борисом Джонсоном в перерыве переговоров на Международной конференции по Ливии.

Дословно: "Обсуждались вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии", - отмечается в сообщении.