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Джонсон - Путину: Нормализации отношений не будет, пока РФ не прекратит угрожать

Воскресенье, 19 января 2020, 22:24
Джонсон - Путину: Нормализации отношений не будет, пока РФ не прекратит угрожать

Нормализация отношений между Великобританией и РФ невоможно, пока Россия не прекратит подрывать коллективную безопасность и вести дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Англии и ее союзникам. 

Источник: заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным  в кулуарах Берлинской конференции по Ливии, сообщает канцелярия правительства Соединенного Королевства, пресс-служба Кремля   

Детали: Джонсон заявил, что позиция Великобритании относительно событий в Солсбери осталась неизменной и применение химического оружия со стороны РФ было "было безрассудной и наглой попыткой убить невинных людей".

Дословно: "Подобные атаки не должны повториться", - заявил Джонсон.

"Нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - добавил он. 

Детали: Также премьер-министр Великобритании заявил, что обе страны должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран". 

В сообщении Кремля отмечается, что 19 января Путин провел встречи с Борисом Джонсоном в перерыве переговоров на Международной конференции по Ливии. 

Дословно: "Обсуждались вопросы двусторонних отношений, международные проблемы, в том числе урегулирование ситуации в Ливии", - отмечается в сообщении. 

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияВеликобритания
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