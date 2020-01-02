В России заявили, что выдали почти 200 тысяч своих паспортов жителям Донбасса
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Четверг, 2 января 2020, 13:48
В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.
Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России
Дословно: "В настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ".
Детали: В российском МВД уточнили, что более 136 тысяч из них – жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" и порядка 60 тысяч – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.
Также отмечается, что 232 заявления о приеме в российское гражданство отклонили из-за ограничения на въезд в Россию, неснятой или непогашенной судимости, или преследования в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств.
Предыстория:
- 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
- Путин назвал это вопросом "гуманитарного характера". "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, – это переходит всякие границы с точки зрения прав человека", – заявил тогда он.
- В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявили, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.
- Россия спровоцировала конфликт на востоке Украины весной 2014 года и поддерживает его до сих пор, добиваясь особого статуса для Донбасса от Украины.
- Открыто "присоединять" ОРДЛО к РФ, как аннексированный Крым, Россия не пытается.
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