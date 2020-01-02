В России заявили, что выдали почти 200 тысяч своих паспортов жителям Донбасса

В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России

Дословно: "В настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ".

Детали: В российском МВД уточнили, что более 136 тысяч из них – жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" и порядка 60 тысяч – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Также отмечается, что 232 заявления о приеме в российское гражданство отклонили из-за ограничения на въезд в Россию, неснятой или непогашенной судимости, или преследования в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств.

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