Многим освобожденным из плена ОРДЛО некуда идти после выписки из больницы

В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из ОРДЛО украинских пленных, однако у большинства из них нет жилья.

Источник: замглавного врача по медицинской части больницы "Феофания" Андрей Строкань на брифинге 2 января

Детали: По словам Строканя, 53 пациента находились в больнице на 31 декабря. На данный момент в больнице – 60 пациентов. Семь человек вернулись утром в четверг после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими.

Прямая речь: "Практически весь комплекс исследований уже выполнен. На данный момент 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели...

Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации. Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания".

История вопроса:

29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Кевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых курирует Россия.

Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, есть обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.

Президент Владимир Зеленский отметил, что решение о таком обмене далось не легко.

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