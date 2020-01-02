Многим освобожденным из плена ОРДЛО некуда идти после выписки из больницы
В течение ближайшей недели врачи готовы выписать 90% освобожденных из ОРДЛО украинских пленных, однако у большинства из них нет жилья.
Источник: замглавного врача по медицинской части больницы "Феофания" Андрей Строкань на брифинге 2 января
Детали: По словам Строканя, 53 пациента находились в больнице на 31 декабря. На данный момент в больнице – 60 пациентов. Семь человек вернулись утром в четверг после того, как отпраздновали Новый год со своими родными и близкими.
Прямая речь: "Практически весь комплекс исследований уже выполнен. На данный момент 90% пациентов мы готовы отпускать в течение ближайшей недели...
Все они будут нуждаться в дальнейшей социальной и психологической реабилитации. Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти. Это первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы Феофания".
История вопроса:
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между официальным Кевом и представителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которых курирует Россия.
- Боевики вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
- Среди лиц, выданных Киевом в обмен на пленных ОРДЛО, есть обвиненные в терроризме, причастные к гибели людей, и бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые обоснованно подозреваются в причастности к расстрелам на Евромайдане.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что решение о таком обмене далось не легко.
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