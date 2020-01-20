Для защиты от Коломойского: Парнаса и Фрумана в Украине охраняла полиция
Близкие к адвокату Трампа Джулиани американские бизнесмены Ігорь Фруман и Лев Парнас весной 2019 года получали охрану полиции в Украине в ответ на заявление, что им угрожает убийством еще один бизнесмен - Игорь Коломойский.
Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах
Детали: По словам источника, бизнесменов на протяжении двух недель охраняли двое сотрудников полиции. Такие меры предосторожности были приняты после того, как Фруман и Парнас подали в правоохранительные органы заявление об угрозах со стороны Коломойского. Поводом послужило интервью последнего, в котором тот назвал американцев "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".
Кроме того, сообщает источник, по данному факту было возбуждено дело.
Что было раньше: 16 января Палата представителей США опубликовала данные переписки Парнаса с украинским министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Судя по ней, Аваков помог Парнасу с получением охраны в Украине.
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Напомним:
- Парнас и Фруман лоббировали интересы адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в Украине.
- Именно они в 2018 году организовали телефонное общение Джулиани с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным. Во время этого разговора Шокин рассказал американцам о давлении, которое оказывалось на него в связи с расследованием дела нефтегазовой компании "Burisma", принадлежащей украинскому бизнесмену Николаю Злочевскому.
- После президентских выборов, которые выиграл Владимир Зеленский, Парнас и Фруман пытались организовать встречу с ним в Киеве. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
- В то же время олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его помочь встречи с будущим президентом.