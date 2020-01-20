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Для защиты от Коломойского: Парнаса и Фрумана в Украине охраняла полиция

Понедельник, 20 января 2020, 13:54
Для защиты от Коломойского: Парнаса и Фрумана в Украине охраняла полиция

Близкие к адвокату Трампа Джулиани американские бизнесмены Ігорь Фруман и Лев Парнас весной 2019 года получали охрану полиции в Украине в ответ на заявление, что им угрожает убийством еще один бизнесмен - Игорь Коломойский.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, бизнесменов на протяжении двух недель охраняли двое сотрудников полиции. Такие меры предосторожности были приняты после того, как Фруман и Парнас подали в правоохранительные органы заявление об угрозах со стороны Коломойского. Поводом послужило интервью последнего, в котором тот назвал американцев "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".

Кроме того, сообщает источник, по данному факту было возбуждено дело.

Что было раньше: 16 января Палата представителей США опубликовала данные переписки Парнаса с украинским министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Судя по ней, Аваков помог Парнасу с получением охраны в Украине.

 

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Напомним:

  • Парнас и Фруман лоббировали интересы адвоката Трампа Рудольфа Джулиани в Украине.
  • Именно они в 2018 году организовали телефонное общение Джулиани с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным. Во время этого разговора Шокин рассказал американцам о давлении, которое оказывалось на него в связи с расследованием дела нефтегазовой компании "Burisma", принадлежащей украинскому бизнесмену Николаю Злочевскому.
  • После президентских выборов, которые выиграл Владимир Зеленский, Парнас и Фруман пытались организовать встречу с ним в Киеве. Во время инаугурации они останавливались в отеле Hilton в Киеве.
  • В то же время олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его помочь встречи с будущим президентом.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийСШАполицияскандалТрамп
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