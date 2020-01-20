Для защиты от Коломойского: Парнаса и Фрумана в Украине охраняла полиция

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Понедельник, 20 января 2020, 14:54

Близкие к адвокату Трампа Джулиани американские бизнесмены Ігорь Фруман и Лев Парнас весной 2019 года получали охрану полиции в Украине в ответ на заявление, что им угрожает убийством еще один бизнесмен - Игорь Коломойский.

Источник: собеседник Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, бизнесменов на протяжении двух недель охраняли двое сотрудников полиции. Такие меры предосторожности были приняты после того, как в мае 2019-го Фруман и Парнас подали в правоохранительные органы заявление об угрозах со стороны Коломойского. Поводом послужило интервью последнего, в котором тот назвал американцев "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".

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Дополняется...

Украинская правда
Темы: Коломойский США полиция скандал Трамп


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