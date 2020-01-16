"Не хочу в 2 ночи работать на Америку": самое яркое из разговоров Луценко с "человеком Трампа"

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Четверг, 16 января 2020, 19:47

В Палате представителей США опубликовали больше переписок соратника американского президента Льва Парнаса, в том числе, с украинскими политиками.

Источник: сайт постоянного комитета по вопросам разведки Палаты представителей США

Детали: Переписка была изъята и опубликована в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений Дональда Трампа, который, по мнению Палаты представителей, хотел вмешаться в следующие выборы президента.

В документах содержатся расширенные версии разговоров, в частности, с ексгенпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром, олигархом Игорем Коломойским, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Судя по перепискам с Аваковым, он помог Парнасу с получением охраны в Украине.

 
Разговор Авакова (синим) с Парнасом (зеленым)

Луценко в переписке неоднократно жаловался Парнасу на "атаки" недружественных к себе американских политиков и отсутствие помощи со стороны властей США.

 
Разговор Луценко (синим) с Парнасом (зеленым)

Во время одного из разговоров генпрокурор обсуждал с Парнасом свой конфликт с тогдашним послом США в Украине Мари Йованович. Луценко выссказывал недовольство, что Госдеп назвал ложью его слова о Йованович, которая якобы запретила ему расследовать дела против конретных людей.

 
 

Дополняется ...

Что было раньше: В среду была опубликована первая часть разговоров.

Знать больше: 

Рукописи не горят. Баканов, Шефир, Аваков в переписке "друга Джулиани"

Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.



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