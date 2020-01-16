"Не хочу в 2 ночи работать на Америку": самое яркое из разговоров Луценко с "человеком Трампа"
В Палате представителей США опубликовали больше переписок соратника американского президента Льва Парнаса, в том числе, с украинскими политиками.
Источник: сайт постоянного комитета по вопросам разведки Палаты представителей США
Детали: Переписка была изъята и опубликована в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений Дональда Трампа, который, по мнению Палаты представителей, хотел вмешаться в следующие выборы президента.
В документах содержатся расширенные версии разговоров, в частности, с ексгенпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром, олигархом Игорем Коломойским, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.
Судя по перепискам с Аваковым, он помог Парнасу с получением охраны в Украине.
Луценко в переписке неоднократно жаловался Парнасу на "атаки" недружественных к себе американских политиков и отсутствие помощи со стороны властей США.
17 мая 2019 року (орфография и пунктуация сохранены):
Парнас: Юра набери меня
Луценко: Ни х*я. Я не хочу в 2 ночи работать на Америку
Парнас: Понял
Во время одного из разговоров генпрокурор обсуждал с Парнасом свой конфликт с тогдашним послом США в Украине Мари Йованович. Луценко выссказывал недовольство, что Госдепартамет назвал ложью его слова о Йованович, которая якобы запретила ему расследовать дела против конретных людей.
21 марта 2019 року:
Луценко: Госдеп заявляет, что я лгу!!! Я е*ал такие результаты
В то же время, Парнас приветствует Луценко после криткы Госдепа – мол, теперь он стал политиком мирового уровня.
Ранее СМИ сообщали, что Луценко и его предшественник Виктор Шокин "слили" Дональду Трампу компромат на Байдена.
В одной из переписок, датированной 13 марта 2019 года, Луценко говорит Парнасу: "Я готов взуть вашего конкурента".
"Украинская правда" попросила пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган прокомментировать эту фразу и объяснить, не означает ли она, что генпрокурор был вовлечен в политическую борьбу в США. Пресс-секретарь не ответила конкретно относительно слова про "взуть конкурента". Она сказала, что никаких новых фактов в опубликованной переписке нет, а тот или иной фрагмент уже комментировался Луценко.
Еще в одном фрагменте переписки политик возмущается, что в Штатах не понимают, как успешно его ведомство расследует коррупционное дело эксминистр экологии Николая Злочевского, в отличие от Национального антикоррупционного бюро.
Немалая часть разговоров касается организации интервью, которое Луценко дал американскому журналисту Джону Соломону. Как свидетельствует переписка, именно Парнас организовывал это интервью, в котором Луценко обвинил посла Мари Йованович во вмешательстве в его работу.
8 марта 2019 року :
Парнас: И постараемся договориться чтоб завтра они взяли у тебя тоже интервью.
Луценко: Я в Риме. Не знаю, где взять скайп:)
Парнас: I love it. Постарайся загрузить Skype к себе на телефон.
Также в документах содержатся другие личные разговоры о состоянии дел в Украине, выборе мест встреч и советы по алкоголю.
Ниже приведены самые яркие отрывки из обнародованных разговоров, которые не составляют целостного переписки. Пунктуация и орфография сохранены.
17 апреля 2019 року:
Парнас: Добрый день как планы на сегодня
Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?
Парнас: Окей братуха Дай бог все нормально
Луценко: За*бался
Парнас: Я представляю держись я с тобой
14 мая 2019 року:
Парнас: Когда успокоишься наберешь меня Я жду той звонок
Луценко: Я спокойный как х*й после акта
16 мая 2019 року (во время обсуджения места встречи):
Парнас: Хилтон гостинница
Луценко: Еду с женой. Вам пи*дец
21 мая 2019 року:
Луценко: Настроение говно. Страна у края пропасти
Парнас: Держись я скоро буду
Что было раньше: В среду была опубликована первая часть разговоров.
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Рукописи не горят. Баканов, Шефир, Аваков в переписке "друга Джулиани"
Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа
Предыстория:
- В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
- 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
- Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
- Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.