Клиенты адвоката Трампа написали заявление на Коломойского о подготовке убийства

Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью, в котором олигарх назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Игорь Фруман и Лев Парнас требуют начать досудебное расследование в отношении возможного совершения Коломойским "преступления против жизни".

В заявлении, которое предоставила журналистам адвокат Алина Самарец, представляющая их интересы в Украине, отмечается:

"... В связи с угрозами Игоря Коломойского мы вынуждены ради своей безопасности выехать из Украины к своему месту жительства в США, не закончив своих личных дел в Украине. Таким образом, Игорем Коломойским совершено преступление против жизни, а именно: подготовка к убийству", - говорится в документе от имени Парнаса и Фрумана.

Соответствующие заявления, по словам Самарец, отправленные на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы. Поступление этих заявлений в ведомствах подтвердили.

В комментарии Радио Свобода по интервью Коломойского Лев Парнас заявил:

"Это все ложь, что мы какие-то аферисты, мы у кого-то деньги просим или то, что у нас вроде уголовные дела в Америке ... Почему он нам предъявил такие угрозы, такие опасные заявления, я не могу объяснить, мы сами в шоке. Мы боимся за нашу жизнь. Поэтому мы и написали заявления. Все, что мы делаем - это рекомендация наших защитников. Главный адвокат - это Руди Джулиани".

Напомним: