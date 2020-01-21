Разумков говорит, что без нарушений регламента не приняли бы четверти законов

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Вторник, 21 января 2020, 00:39

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает несоблюдение сроков для ознакомления нардепов из текстов законопроекта незначительным нарушением регламента, поскольку есть такие законодательные инициативы, которые можно прочитать быстро.

Источник: выступление Разумкова в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Действительно, согласно регламенту, правки, таблицы должны раздаваться за десять дней. Но, согласно этой логике, мы не приняли б и четверти того, что было бы принято.

И знаете, при всем уважении к регламенту ... есть законопроекты, которые имеют большую кипу бумаг и надо их изучить – это одна ситуация. Здесь я могу согласиться.

Есть законопроекты, где три правки. И откладывать закон о, например, вопросах улучшения жизни наших военнослужащих на три недели, потому что ... Ну можно прочитать законопроект, где три правки.

С точки зрения регламента, это можно отнести к нарушениям.

А с точки зрения человеческой логики – это будет неуважение, к, например, той же армии."

Детали: Спикер добавил, что парламент ни разу не голосовал дважды за законопроект. Также ни одной правки и предложения не были включены в проекту закона "с голоса".

Также председатель Верховной Рады сообщил, что депутаты работают над изменениями в регламент.

Напомним:

  • Согласно законодательству, текст закона и все сопроводительные материалы должны предоставляться народным депутатам за 10 дней до дня рассмотрения.

Украинская правда
Темы: Разумков Дмитрий Верховная Рада законодательство


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