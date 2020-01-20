Разумков говорит, что без нарушений регламента не приняли бы четверти законов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает несоблюдение сроков для ознакомления нардепов из текстов законопроекта незначительным нарушением регламента, поскольку есть такие законодательные инициативы, которые можно прочитать быстро.

Источник: выступление Разумкова в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Действительно, согласно регламенту, правки, таблицы должны раздаваться за десять дней. Но, согласно этой логике, мы не приняли б и четверти того, что было бы принято.

И знаете, при всем уважении к регламенту ... есть законопроекты, которые имеют большую кипу бумаг и надо их изучить – это одна ситуация. Здесь я могу согласиться.

Есть законопроекты, где три правки. И откладывать закон о, например, вопросах улучшения жизни наших военнослужащих на три недели, потому что ... Ну можно прочитать законопроект, где три правки.

С точки зрения регламента, это можно отнести к нарушениям.

А с точки зрения человеческой логики – это будет неуважение, к, например, той же армии."

Детали: Спикер добавил, что парламент ни разу не голосовал дважды за законопроект. Также ни одной правки и предложения не были включены в проекту закона "с голоса".

Также председатель Верховной Рады сообщил, что депутаты работают над изменениями в регламент.

Напомним: