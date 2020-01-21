Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало сравнительную таблицу к так называемому законопроекту "о дезинформации", приглашают его обсудить. В проекте, в частности, предлагают определение "дезинформации", "национального информационного пространства", разграничивают понятия "журналист" и "профессиональный журналист".

Источник: сайт МКМС

Детали: Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации" сравнивают с действующими законом "Об информации.

В законопроекте предлагают ряд новых понятий. "Дезинформацию" авторы определяют как "недостоверную информацию по вопросам, представляющим общественный интерес, в частности о национальной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды".

"Недостоверная информация", по мнению составителей документа, это "неправдивые сведения о лицах, фактах, событиях, явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них неполные или искаженные".

В проект закона также выделяют то, что не может быть "дезинформацией". Ею не является оценочные суждения, сатира и пародия. недобросовестная реклама. В случае распространения ложной информации она должна быть опровергнута в соответствующем порядке, прописали в проекте.

Также в тексте предлагается разграничить "журналиста" и "профессионального журналиста".

Первого определяют как "лицо, которое собирает, получает, создает, редактирует или распространяет массовую информацию". "Профессиональный журналист" отличается от него тем, что занимается сбором, созданием информации "на постоянной, профессиональной основе". Также он должен быть членом Ассоциации профессиональных журналистов Украины.

"Медиа" предлагается определить "средством распространения массовой информации в любой форме … и через Интернет, которое периодически или регулярно выходит в свет".

Авторы также хотят, чтобы "субъекты в сфере медиа" - физические и юридические лица, были зарегистрированы Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания или имели соответствующую лицензию.

Законодатели также решили ввести понятие "национальное информационное пространство".

Его определяют как "текущее состояние и результат взаимодействия субъектов информационных отношений, в том числе в виде доступных на территории Украины медиа и другой информации национального и иностранного происхождения".

Одним из направлений государственной информационной политики авторы считают "обеспечение условий для доступа каждого к достоверной, объективной и полной информации".

Также инициаторы хотят формировать в Украине сознательное информационное общество, повышать медиаграмотность, способствовать прозрачности распространителей массовой информации и защищать национальное информационное пространство.

Распространители информации, в частности, обязаны проверять ее перед обнародованием, доводить до сведения получателей информации индекс доверия.

Авторы считают, что индекс должен быть показателем, который будет информировать о степени соблюдения норм законодательства и профессиональной этики распространителя информации.

Также распространители информации обязаны распространять имя лица, осуществляющего редакционный контроль над распространением новостей и других материалов.

Напомним: