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Тимошенко предлагает закрепить в Конституции "традиционную семью"

Вторник, 21 января 2020, 01:13
Тимошенко предлагает закрепить в Конституции традиционную семью
Дмитрий Ларин

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Конституции следует закрепить традиционную семью, которую образуют мужчина и женщина.

Источник: выступление Тимошенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны создавать семью и жить.

Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это (легализацию однополых браков – УП) частью Конституции и наоборот это подталкивать ... Я считаю, что это просто какая-то странная история".

Детали: Так Тимошенко отреагировала на вопрос, входит ли она в новое межфракционного "консервативного" объединения "Ценности, достоинство, семья" и поддерживает ли легализацию однополых браков.

По ее словам, участие в объединении зависит от целей этого образования.

При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.

Также она отметила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди".

Справка: В статье 51 Конституции отмечается, что "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".

Напомним:

  • 17 января в Верховной Раде создали "консервативное" межфракционное объединение и назвали его - "Цінності, гідність, родина".
  • По словам инициатора объединения народного депутата Святослава Юраша, в него входят более 300 нардепов. Сопредседателем от партии "Батькивщина" является нардеп Сергей Тарута.

Украинская правда
Темы: ТимошенкоВерховная Рада
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