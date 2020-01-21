Тимошенко предлагает закрепить в Конституции "традиционную семью"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Конституции следует закрепить традиционную семью, которую образуют мужчина и женщина.

Источник: выступление Тимошенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны создавать семью и жить.

Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это (легализацию однополых браков – УП) частью Конституции и наоборот это подталкивать ... Я считаю, что это просто какая-то странная история".

Детали: Так Тимошенко отреагировала на вопрос, входит ли она в новое межфракционного "консервативного" объединения "Ценности, достоинство, семья" и поддерживает ли легализацию однополых браков.

По ее словам, участие в объединении зависит от целей этого образования.

При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.

Также она отметила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди".

Справка: В статье 51 Конституции отмечается, что "брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины".

Напомним: