Тимошенко предлагает закрепить в Конституции "традиционную семью"
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Конституции следует закрепить традиционную семью, которую образуют мужчина и женщина.
Источник: выступление Тимошенко в эфире "Свобода слова" на ICTV
Прямая речь: "Я к однополым бракам отношусь примерно так: надо закрепить в Конституции традиционную семью, где мужчина и женщина должны создавать семью и жить.
Если у людей есть другое видение на это, то это их личное дело. Но делать это (легализацию однополых браков) частью Конституции и наоборот это подталкивать ... Я считаю, что это просто какая-то странная история".
Детали: Так Тимошенко отреагировала на вопрос, входит ли она в новое межфракционного "консервативного" объединения "Ценности, достоинство, семья" и поддерживает ли легализацию однополых браков.
По ее словам, ее участие в объединении зависит от целей этого образования.
При этом лидер "Батькивщины" подчеркнула, что каждый человек имеет свою свободу, которую никто не может ограничить.
Также она отметила, что украинское общество "на 90% христиане и верующие люди".
Напомним:
- 17 января в Верховной Раде создали "консервативное" межфракционное объединение и назвали его - "Цінності, гідність, родина".
- По словам инициатора объединения народного депутата Святослава Юраша, в него входят более 300 нардепов. Сопредседателем от партии "Батькивщина" является нардеп Сергей Тарута.