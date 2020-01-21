На Донбассе снова потери: один погибший и раненый

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Вторник, 21 января 2020, 07:08

20 января боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один боец ​​Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники открывали огонь у Павлополя, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Травневого, Луганского и Орехового.

Напомним:

  • 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе Донбасс война ООС


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