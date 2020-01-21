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На Донбассе снова потери: один погибший и раненый

Вторник, 21 января 2020, 06:08
На Донбассе снова потери: один погибший и раненый

20 января боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один боец ​​Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники открывали огонь у Павлополя, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Травневого, Луганского и Орехового.

Напомним:

  • 19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойнаООС
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