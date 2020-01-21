80% украинцев хотят, чтобы госслужащие говорили на украинском языке
Вторник, 21 января 2020, 10:59
Большинство украинцев убеждены, что руководители государства и государственные служащие в рабочее время должны общаться на государственном языке.
Источник: опрос Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива
Детали: Абсолютное большинство украинцев (80%) согласны с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке (56% опрошенных безусловно согласны с таким мнением и 24% - скорее согласны).
Причем относительно государственного языка общения государственных служащих в рабочее время солидарны граждане всех регионов: Западного (96%), Центрального (86%), Южного (71%), Восточного (64%).