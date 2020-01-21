Главаря боевиков "ДНР" застрелили в Донецке

20 января в Донецке убили заместителя командира "полка спецназначения внутренних войск МВД" так называемой "Донецкой народной республики" Алексея Кривулю, позывной Грин.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на депутата так называемого "Народного совета ДНР" Владислава Бердичевского, российский "Интерфакс"

Детали: По данным источников "Интерфакса", Кривуля был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Для справки. Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области Украины. Он присоединился к боевикам в 2014 году.