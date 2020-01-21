В Раду за деньги: на Луганщине массовые обыски по делу о подкупе избирателей
На Луганщине провели 23 обыска в расследовании подкупа избирателей на летних выборах в Верховную Раду.
Источник: сайт Офиса генпрокурора
Дословно: "18 января 2020 года под процессуального руководства прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи полиции провели 23 обыска. Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты".
Детали: По данным следствия, в регионе создали разветвленную преступную схему подкупа избирателей. У следствия есть подозрение, что лица, близкие к одному из кандидатов в нардепы, выдавая себя за представителей благотворительной организации, платили распространителям, которые непосредственно подкупали избирателей. За каждый голос давали около 100 грн.
Как сообщают в ОГП, во время обысков были найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.
Сейчас в уголовном производстве проводятся экспертизы. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.
Предыстория:
- Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года.
- Еще 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздавали сахар от имени одного из народных депутатов.