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В Раду за деньги: на Луганщине массовые обыски по делу о подкупе избирателей

Вторник, 21 января 2020, 11:34
В Раду за деньги: на Луганщине массовые обыски по делу о подкупе избирателей

На Луганщине провели 23 обыска в расследовании подкупа избирателей на летних выборах в Верховную Раду.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Дословно: "18 января 2020 года под процессуального руководства прокуратуры Луганской области в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи полиции провели 23 обыска. Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты".

Детали: По данным следствия, в регионе создали разветвленную преступную схему подкупа избирателей. У следствия есть подозрение, что лица, близкие к одному из кандидатов в нардепы, выдавая себя за представителей благотворительной организации, платили распространителям, которые непосредственно подкупали избирателей. За каждый голос давали около 100 грн.

Как сообщают в ОГП, во время обысков были найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.

Сейчас в уголовном производстве проводятся экспертизы. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.

Предыстория:

  • Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019 года.
  • Еще 24 мая в Луганской области в полицию поступило два сообщения о подкупе избирателей. В частности, сообщалось, что на улицах городов Северодонецка и Лисичанска гражданам бесплатно раздавали сахар от имени одного из народных депутатов.

Украинская правда
Темы: виборыОфис генпрокурораВерховная Радакриминал
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