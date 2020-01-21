Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В деле Микитася появился еще один подозреваемый

Вторник, 21 января 2020, 12:29
В деле Микитася появился еще один подозреваемый

В деле о о завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Прокурорами САП вручено уведомление о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Несмотря на то, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал генеральный прокурор".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мармыш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд".

Он один из основателей компании ООО "Философия девелопмента" вместе с Андреем Марцинивим.

Кроме того, оценщика имущества, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 млн гривен при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраине с участием "Укрбуда", защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармишем.

Читайте также: Что на самом деле произошло с "Укрбудом": история падения с большой ценой

Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.
  • В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
  • В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

Украинская правда
Темы: МикитасьНацгвардия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Микитась
Апелляция оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 миллионов
Вице-премьер и Татаров: какие чиновники всплыли в деле о рекордной взятке Микитася
Микитася арестовали с возможностью залога, в три раза меньшего, чем взятка
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: