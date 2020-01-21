В деле Микитася появился еще один подозреваемый

В деле о о завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен сообщили о подозрении в пособничестве адвокату Вячеславу Мармишу.

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "Прокурорами САП вручено уведомление о подозрении бывшему заместителю президента государственной корпорации в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Несмотря на то, что указанное лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении лично подписал генеральный прокурор".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мармыш работал прокурором Шевченковского района, но был уволен сразу после Майдана в 2014 году. В 2015 году он уже работал заместителем президента корпорации "Укрбуд".

Он один из основателей компании ООО "Философия девелопмента" вместе с Андреем Марцинивим.

Кроме того, оценщика имущества, которой объявлено подозрение по делу НАБУ о нанесении ущерба на 81 млн гривен при обмене квартир для Нацгвардии из центра Киева на окраине с участием "Укрбуда", защищают адвокаты из адвокатского объединения "Айтлекс", возглавляемого Мармишем.

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