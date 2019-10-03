Для экс-нардепа Микитася будут просить арест или 300 млн залога
Четверг, 3 октября 2019, 11:22
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога для нардепа 8 созыва Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.
Источник: САП.
Дословно: "Народному депутату 8 созыва Максиму Микитасю вручено ходатайство о применении меры пресечения. Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 миллионов гривен залога".
Что было раньше: Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.
Предыстория:
- В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
- В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тот же застройщик строил на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
- Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
- В мае 2019 годабывшего главу Нацгвардии Юрия Аллерова, гендиректора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Гринчук задержали по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен. Аллерова на тот момент уже сняли с должности.
- Майбороду суд отпустил под залог в 2 миллиона гривен, Гринчук избрали меру пресечения в виде 1,5 миллиона гривен залога.
- Аллерову 17 мая присудили содержание под стражей до 12 июля с залогом в 4,8 миллиона гривен. 20 мая он вышел из-под стражи.
- 23 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что обжаловала меры пресечения подозреваемым.
- До избрания народным депутатом, Максим Микитась был президентом крупной строительной корпорации "Укрбуд".
Украинская правда