Для экс-нардепа Микитася будут просить арест или 300 млн залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога для нардепа 8 созыва Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

Источник: САП.

Дословно: "Народному депутату 8 созыва Максиму Микитасю вручено ходатайство о применении меры пресечения. Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 миллионов гривен залога".

Что было раньше: Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

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