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Для экс-нардепа Микитася будут просить арест или 300 млн залога

Четверг, 3 октября 2019, 11:22

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога для нардепа 8 созыва Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

Источник: САП.

Дословно: "Народному депутату 8 созыва Максиму Микитасю вручено ходатайство о применении меры пресечения. Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 миллионов гривен залога".

Что было раньше: Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

Предыстория:

  • В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
  • В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который тот же застройщик строил на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • Досудебное расследование установило, что стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.
  • В мае 2019 годабывшего главу Нацгвардии Юрия Аллерова, гендиректора компании-застройщика Олега Майбороду и оценщика Алису Гринчук задержали по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен. Аллерова на тот момент уже сняли с должности.  
  • Майбороду суд отпустил под залог в 2 миллиона гривен, Гринчук избрали  меру пресечения в виде 1,5 миллиона гривен залога.
  • Аллерову 17 мая присудили содержание под стражей до 12 июля с залогом в 4,8 миллиона гривен. 20 мая он вышел из-под стражи.
  • 23 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что обжаловала меры пресечения подозреваемым.
  • До избрания народным депутатом, Максим Микитась был президентом крупной строительной корпорации "Укрбуд".

Украинская правда

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Темы: НацгвардияАнтикоррупционная прокуратураквартиры
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