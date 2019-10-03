Для экс-нардепа Микитася будут просить арест или 300 млн залога

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Четверг, 3 октября 2019, 11:22

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога для нардепа 8 созыва Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

Источник: САП.

Дословно: "3 октября ... вручено ходатайство о применении меры пресечения... Максиму Микитасю".

"Прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 миллионов гривен залога".

Что было раньше: Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

Украинская правда

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Темы: Нацгвардия Антикоррупционная прокуратура квартиры


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