Одиозный судья Печерского суда Вовк оправдан

Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения.

Источник: приговор от 15 января в Едином реестре судебных решений, комментарий УП спикера прокуратуры Киева Надежды Максимец

Дословно: "... признать невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 375 УК Украины и оправдать за недоказанностью совершения преступления \".

Детали: Судью обвиняли в незаконном лишении квартиры и автомобиля жительницы Киева.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая показала, что она является собственником квартиры, которую приобрела в 2011 году за собственные средства и в ней проживает с 2011 года.

В октябре 2014 года ей на мобильный телефон пришло сообщение от знакомой, что владельцем указанной квартиры и автомобиля "Порше Кайен Турбо" стал другой гражданин на основании решения Печерского районного суда Киева. После этого она обратилась к юристам для подготовки заявления об отмене такого решения Печерского районного суда Киева, аргументируя это тем, что никакие повестки и сообщения ей не приходили.

В апелляционной инстанции человек, который оформил на себя квартиру и авто, от иска отказался и производство по делу было закрыто.

Предметом вышеуказанного производства в отношении Вовка было как раз его решение от 2014 года.

Отмечается, что вышеуказанный оправдательный приговор Вовку может быть обжалован в течение 30 суток с момента его провозглашения.

В прокуратуре Киева "Украинской правде" подтвердили, что готовят апелляцию на это решение.

Напомним: Напомним: Судья Сергей Вовк известен неоднозначной репутацией. Он, например, возглавлял коллегии, которые отправили в тюрьму Юрия Луценко и и.о. министра обороны Валерия Иващенко. Он позволил Андрею Портнову, экс-заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича, взыскать с государства 7 млн гривен за якобы ущерб репутации. В 2011 году именно Портнов, будучи членом Высшего совета юстиции, проверял прошение об освобождении Вовка и пришел к выводу, что жалоба на судью безосновательна.

После Революции Достоинства Вовку объявили подозрение в принятии заведомо неправосудного решения, которым он заочно забрал у гражданки автомобиль и квартиру. Судью несколько раз отстраняли от должности. Но к работе он все равно возвращался.

По данным "Чесно", в 2011 году судья Вовк вынес приговор заместителю начальника управления Государственного управления охраны окружающей среды в Киевской области, который был признан виновным в получении взятки размером 140 тыс. грн, освободив его от отбывания наказания с назначением испытательного срока и конфисковав имущество.

Также, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, Вовк принял постановление, которым отменил арест на 415 объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности ООО "Приватофис", которое связано с олигархом Игорем Коломойским.

В декабре 2019 года Сергей Вовк принял решение об избрании меры пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Судья полностью удовлетворил просьбу следствия и отклонил доводы защиты, отправив двух подозреваемых в СИЗО, одну - под домашний арест.