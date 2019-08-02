Печерский суд решил возместить Портнову почти 7 млн гривен
Печерский районный суд Киева удовлетворил иск бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с государственного бюджета почти 7 миллионов гривен в его пользу.
Об этом сообщила адвокат и сестра Андрея Портнова Елена Исаевская, пишет Слидсто.инфо.
Судебное заседание состоялось 2 августа, председательствовал судья Сергей Вовк.
Портнов требует возмещения почти 7 млн гривен от Министерства юстиции и Госказначейства за якобы причиненный ущерб его репутации.
Его адвокат на заседании 2 августа заявила, что правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма прокуратуры от марта 2014 года, в котором написали неправду о причастности Портнова к нарушениям закона.
"Как говорится в исковом заявлении, тогдашние заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде в переписке с канадским правительством называли его "подозреваемым", из-за чего он якобы попал в санкционный список этой страны. Хотя, по словам Портнова, в то время он не был подозреваемым ни в одном производстве", - рассказывают журналисты.
В то же время Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.
Представители Министерства юстиции, Государственной казначейской службы, Генпрокуратуры и МИД назвали исковые требования безосновательными и просили отказать в иске.
В своем Telegram-канале Портнов отметил, что не собирается взимать средства из украинского бюджета, а планирует дождаться, когда Госказначейство взыщет деньги с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
Генпрокуратура и Минюст в июне дважды заявляли об отводе судьи Сергея Вовка, который принял решение в пользу Портнова, мотивируя это возможной предвзятостью и наличием против судьи уголовного производства, однако оба заявления были отклонены.
Напомним:
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
- Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
- В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
- В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
- В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
- Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
- В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.
- Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.
- 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
- После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.