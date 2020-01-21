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Главврач киевского "Динамо" отстранен из-за допинг-скандала с Бесединым

Вторник, 21 января 2020, 17:33
Миронов работает в киевском Динамо с 2011 года
Фото: Денис Руденко, Footboom

Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов отстранен от работы в клубе из-за допинг-скандала с футболистом Артемом Бесединым.

Источник: Sport Arena, "Украинская правда"

Детали: Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы с "Мальме". Открытая допинг-проба Беседина дала положительный результат. По неофициальной информации, сам футболист не признает своей вины и хочет, чтобы была открыта проба В.

В случае доказательства вины футболисту грозит четыре года дисквалификации.

Врача отстранили от выполнения своих обязанностей до выяснения всех обстоятельств и окончательного вердикта УЕФА по этому вопросу.

Источники УП в киевском "Динамо" отмечают, что отстранение Миронова от работы - это попытка найти крайнего в этой скандальной ситуации. Руководство клуба вместе с тренерским штабом были в курсе того, как и с какими препаратами работает главный врач.

Миронов работает в киевском "Динамо" с 2011 года. Также он работал со сборной Украины на Евро-2012.

Отметим, что Беседин не поехал с "Динамо" на тренировочный сбор в Турцию, поскольку отстранен от футбола до полного вердикта на 60 дней.

Рассмотрение дела о вероятном допинге Беседина состоится 27 февраля.

Что предшествовало: Футбольный столичный клуб "Динамо" 19 декабря был официально проинформирован о возможном нарушении антидопинговых правил УЕФА Артемом Бесединым.

Форвард не прошел допинг-тест после матча со шведским "Мальме", который состоялся 28 ноября.

Николай Аврамчук, УП

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Темы: футболспорт
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