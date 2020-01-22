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Богдан проигнорировал прощание с погибшими в Иране из-за ссоры с Ермаком

Среда, 22 января 2020, 10:03
Богдан проигнорировал прощание с погибшими в Иране из-за ссоры с Ермаком
Фото пресс-службы президента

Председатель Офиса президента Андрей Богдан не пришел на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране из-за ссоры с помощником президента Андреем Ермаком.

Источник: статья "Украинской правды" "Президент в тумане. Зеленский между Богданом и Ермаком"

Детали: По данным двух собеседников УП во властной команде, отсутствие Богдана 19 января в "Борисполе" стало следствием конфликта с Ермаком.

Якобы, глава ОПУ, согласовывая детали мероприятия, разместил помощника президента во второй ряд – за спинами спикера, президента и премьера, где тому и полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.

Но Ермак, который отвечал за решение "иранского кризиса", и который приложил немало усилий для того, чтобы погибшие вернулись домой, считал, что Богдан поступает несправедливо, о чем и заявил президенту.

Зеленский вступился за своего помощника. А глава ОПУ на это якобы сказал: "Тогда не приду я", и таки не пришел.

По словам собеседников УП, эта мелкая ссора не является эпизодической. Неприятие Богданом и Ермаком друг друга переросло в перманентный бытовой конфликт из-за разных характеров и разных взглядов на события в Украине.

В частности, Богдан был драйвером смещения мэра Киева Виталия Кличко и разделения должности мэра Киева и руководителя КГГА, чтобы президент мог назначить туда своего человека. Тогда как Ермак убедил Зеленского, что мэра трогать не стоит и до осени 2020 года о выборах в Киеве лучше вообще не думать.

Различными были позиции Богдана и Ермака относительно заявления об отставке Алексея Гончарука.

Собеседники УП в команде президента рассказывают, что руководитель Офиса президента сразу был против увольнения Гончарука. В то же время Ермак не поддержал открыто отставку премьера, но, как говорят, заставил Зеленского хотя бы оценить такую ​​возможность.

Украинская правда

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Темы: БогданАндрей ЕрмакОфис президента
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