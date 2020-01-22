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Хирург с "миллионом на кармане" отделался штрафом за $20 тысяч взятки

Среда, 22 января 2020, 10:55
Хирург с миллионом на кармане отделался штрафом за $20 тысяч взятки

Экс-завотделением Национального института трансплантологии им. Шалимова Олега Котенко, который требовал и получил от пациента более $20 000 взятки за операцию по пересадке печени, приговорили к штрафу.

Источник: решение судьи Соломенского районного суда Киева Оксаны Криворот от 9 января

Детали: В 2019 году врач поставил пострадавшему диагноз рак печени на фоне цирроза и гепатита "С", понимая его болезненное состояние здоровья, незаконно требовал оплаты за оказание медицинской помощи. Он заверил пациента, что ему необходима операция по пересадке, иначе тот может умереть и требовал 30 000 долларов.

В итоге за операцию пациент заплатил 2000 долларов, а врач настаивал на вознаграждении в еще $20 000.

Согласно материалам дела, трансплантолог "безоговорочно признал свою виновность" в вымогательстве неправомерной выгоды и пошел на сделку со следствием.

В итоге, суд утвердил соглашение о признании виновности от 12.12.2019 между прокурором и Котенко и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен).

Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием в прокуратуру Киева.

Предыстория:

  • 3 октября прокуратура совместно с СБУ и милицией задержали в Киеве на взятке в 20 000 долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ Олега Котенко.
  • В результате обысков у врача изъяли примерно миллион долларов наличных, ему объявили подозрение в вымогательстве и получении взятки.
  • Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога около 3 миллионов гривен.
  • 4 октября Голосеевский райсуд Киева отпустил Котенко под ночной домашний арест.
  • Также суд удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении Котенко с должности заведующего отделением на время досудебного расследования. В то же время он может осуществлять деятельность как врач: оказывать медицинскую помощь и участвовать в операциях.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киеввзяткасуд
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