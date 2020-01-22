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Сотрудницы Уманского горсовета заявили о давлении и сексизме нардепа Яценко

Среда, 22 января 2020, 12:38
Сотрудницы Уманского горсовета заявили о давлении и сексизме нардепа Яценко

Сотрудницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Верховную Раду на недостойное поведение нардепа Антона Яценко.

Источник: видео на канале секретаря Уманского городского совета Людмилы Кирилюк в YouTube, пост Кирилюк в Facebook

Дословно с видеообращения: "Мы, женщины, работающие в органах местного самоуправления, считаем недостойным поведение народного депутата Антона Яценко. В своих карманных интернет-ресурсах он распространяет лживую информацию о женщинах-сотрудниках городского совета. Это прямое давление, в том числе по половому признаку.

Мы обращаемся в Верховную Раду, а именно в комитет по вопросам депутатской этики. Мы просим, ​​чтобы разобрались в действиях своего коллеги Яценко, вмешались в ситуацию, которая сложилась на 200 избирательном округе. Мы считаем это прямым давлением на органы местного самоуправления накануне местных выборов".

 

Детали: По словам сотрудниц горсовета, "лживыми политическими технологиями" нардеп пытается дискредитировать женщин перед местными выборами, и это недопустимо.

В видео также приведены несколько скриншотов общения депутата с женщинами, где якобы Яценко называет их проститутками и говорит, что они оказывают интимные услуги руководству и т.п.

Предыстория:

  • В феврале 2018 года нардеп Яценко заявил коммуникаторше Общественного движения "Честно", что она получила работу через постель.
  • Яценко – является нардепом 4 созывов Верховной Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам "Батькивщины".
  • С 2012 года избирается по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от Партии регионов, в 2014 и 2019 годах – как самовыдвиженец.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаЯценкоЧеркасская область
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