Венедиктова о задержании Яценко: Произошла утечка информации, но это ожидали
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что ожидала "слива" информации о задержании подозреваемого в присвоении имущества экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, поэтому быстро подписала подозрение.
Источник: Венедиктова в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
Прямая речь Венедиктовой: "То, что виток произошел - это факт, и я вам хочу сказать, как человек, который 11 месяцев в прокуратуре, так как информация распространяется в правоохранительных органах, я думаю, не распространяется нигде.
Поэтому, знали мы, что может быть виток, конечно, знали. Поэтому в "капсуле" держали все. Почему я быстро подписала подозрения, потому что если информацию знают больше, чем доверенное количество лиц, действительно, такое может произойти".
Детали: Венедиктова заявила, что не знает, откуда вышел "слив" информации - из Генпрокуратуры, НАБУ или САП, но обещает разобраться.
Предыстория:
- В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом, посадили самолет, на котором хотел бежать из страны экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко.
- Его подозревают в присвоении имущества.
- Бывшие топменеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, Яценко путешествует маршруту Женева-Вена-Украина.
- Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
- ВАКС выбрал для Яценко меру пресечения в виде продолжения под стражей, при котором затем внесли залог.