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Венедиктова о задержании Яценко: Произошла утечка информации, но это ожидали

Пятница, 26 февраля 2021, 22:11

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что ожидала "слива" информации о задержании подозреваемого в присвоении имущества экс-первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, поэтому быстро подписала подозрение.

Источник: Венедиктова в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Венедиктовой: "То, что виток произошел - это факт, и я вам хочу сказать, как человек, который 11 месяцев в прокуратуре, так как информация распространяется в правоохранительных органах, я думаю, не распространяется нигде.

Поэтому, знали мы, что может быть виток, конечно, знали.  Поэтому в "капсуле" держали все.  Почему я быстро подписала подозрения, потому что если информацию знают больше, чем доверенное количество лиц, действительно, такое может произойти".

Детали: Венедиктова заявила, что не знает, откуда вышел "слив" информации - из Генпрокуратуры, НАБУ или САП, но обещает разобраться.

Предыстория:

  • В понедельник в аэропорту "Борисполь" под Киевом, посадили самолет, на котором хотел бежать из страны экс-первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко.
  • Его подозревают в присвоении имущества.
  • Бывшие топменеджеры национализированного Приватбанка, которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, Яценко путешествует маршруту Женева-Вена-Украина.
  • Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
  • ВАКС выбрал для Яценко меру пресечения в виде продолжения под стражей, при котором затем внесли залог.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваЯценкоПриватбанк


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