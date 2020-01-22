Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцу из "Х-фактора" отменили смертный приговор в Малайзии

Среда, 22 января 2020, 14:21
Украинцу из Х-фактора отменили смертный приговор в Малайзии

В Малайзии отменили смертный приговор бывшему участнику шоу "Х-фактор" и "Битва хоров", украинцу Роману Золотарёву, которого власти страны ранее приговорили к повешению.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: Омбудсмен рассказала, что до заключения Золотарёв занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки.

Уже в апреле 2017 года должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.

Однако во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил украинца к смертной казни через повешение.

Денисова не уточняет, в чем именно обвинили Золотарева, однако известно, что его задержали за перевозку наркотиков.

Офис омбудсмена и украинские дипломаты провели по этому поводу переговоры с представителями малазийской власти, и приговор был отменен.

По словам Денисовой, Золотарев уже вернулся в Украину. В аэропорту его встретил отец, который и начал борьбу за жизнь сына.

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Малайзияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Малайзия
Глобальный Юг. Зачем Украине работать со странами, которые не дают ей оружие
Индийский штамм коронавируса обнаружили в Малайзии
В Азии фиксируют новый штамм коронавируса, который может быть еще заразнее
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: