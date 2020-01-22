Украинцу из "Х-фактора" отменили смертный приговор в Малайзии

В Малайзии отменили смертный приговор бывшему участнику шоу "Х-фактор" и "Битва хоров", украинцу Роману Золотарёву, которого власти страны ранее приговорили к повешению.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: Омбудсмен рассказала, что до заключения Золотарёв занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки.

Уже в апреле 2017 года должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.

Однако во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил украинца к смертной казни через повешение.

Денисова не уточняет, в чем именно обвинили Золотарева, однако известно, что его задержали за перевозку наркотиков.

Офис омбудсмена и украинские дипломаты провели по этому поводу переговоры с представителями малазийской власти, и приговор был отменен.

По словам Денисовой, Золотарев уже вернулся в Украину. В аэропорту его встретил отец, который и начал борьбу за жизнь сына.