Украинцу из "Х-фактора" отменили смертный приговор в Малайзии

7682 просмотра
Среда, 22 января 2020, 15:21

В Малайзии отменили смертный приговор бывшему участнику шоу "Х-фактор" и "Битва хоров", украинцу Роману Золотарёву, которого власти страны ранее приговорили к повешению.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: Омбудсмен рассказала, что до заключения Золотарёв занимался артистической деятельностью в Украине, но принял решение поехать в Бразилию на заработки.

Уже в апреле 2017 года должен был вернуться в Украину из-за внезапной отмены договоренностей с работодателем. Отправляясь домой, по просьбе незнакомых лиц, Роман согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.

Однако во время пересадки в международном аэропорту Куала-Лумпур был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Шах-Алам приговорил украинца к смертной казни через повешение.

Офис омбудсмена и украинские дипломаты провели по этому поводу переговоры с представителями малазийской власти, и приговор был отменен.

По словам Денисовой, Золотарев уже вернулся в Украину. В аэропорту его встретил отец, который и начал борьбу за жизнь сына.

 
 

Украинская правда
Темы: Малайзия права человека


powered by lun.ua
Материалы по теме
Журналист, которому запретили въезд в Крым до 2054 года: В "центре Э" писали "кляузу" 21 января 2020, 15:40
Штепа получила несколько тысяч евро компенсации по решению ЕСПЧ – адвокат 20 января 2020, 13:55
Россия обвиняет крымчанина Яцкина в "шпионаже", он ждет помощи от Украины 20 января 2020, 13:33
Все новости
Главные новости
Вице-премьер объяснил, почему в решении по таможенному союзу с ЕС нет "зрады"
Экс-представитель Порошенко заявил, что попал под подозрение НАБУ и САП
Сотрудницы Уманского горсовета заявили о давлении и сексизме нардепа Яценко
Богдан проигнорировал прощание с погибшими в Иране из-за ссоры с Ермаком
Все новости
Фоторепортаж

День Соборности 2020 в фотографиях

исследование

Глютен не вреден людям, которые к нему не чувствительны

опрос

Сколько родителей в Украине проверяют гаджеты своих детей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів