За сутки на Донбассе один погибший и раненый – ООС

22 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". Силы Объединенных сил понесли потери – погиб один военный. С начала текущих суток один боец ​​получил ранение.

Детали: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность."

Детали: Вражеские обстрелы зафиксировано у Павлополя, Талаковки, Лебединского, Водяного, Майорска, Шумов и Опытного.

Напомним: