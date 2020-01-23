За сутки на Донбассе один погибший и раненый – ООС
Четверг, 23 января 2020, 06:15
22 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". Силы Объединенных сил понесли потери – погиб один военный. С начала текущих суток один боец получил ранение.
Детали: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность."
Детали: Вражеские обстрелы зафиксировано у Павлополя, Талаковки, Лебединского, Водяного, Майорска, Шумов и Опытного.
Напомним:
- 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда