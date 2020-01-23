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За сутки на Донбассе один погибший и раненый – ООС

Четверг, 23 января 2020, 06:15
За сутки на Донбассе один погибший и раненый – ООС

22 января российские наемники 6 раз нарушили режим "тишины". Силы Объединенных сил понесли потери – погиб один военный. С начала текущих суток один боец ​​получил ранение.

Детали: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность."

Детали: Вражеские обстрелы зафиксировано у Павлополя, Талаковки, Лебединского, Водяного, Майорска, Шумов и Опытного.

Напомним:

  • 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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