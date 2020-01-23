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Вопросами Донбасса будут заниматься два министерства: Минветеранов разделят

Четверг, 23 января 2020, 10:10
Вопросами Донбасса будут заниматься два министерства: Минветеранов разделят

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что ведомство будет разделено, а будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

Источник: интервью министра Коляды агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр.

Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции. Наша команда обобщает свои предложения, и мы их представим в ближайшее время...

Реальность постоянно меняется. Министерство оккупированных территорий в том формате, каким оно было до нашего объединения – это структура, которая работает в режиме тушения пожаров.

Нужен принципиально новый подход и стратегическое видение. Нужно играть на опережение и мыслить долгосрочными конструкциями. Осознание этого и стало одним из результатов работы нашей команды в этом направлении".

Детали: Коляда отметила, что вопросы реинтеграции банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного министерства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

На данный момент, в ведомстве ведут консультации, чтобы быть готовым к разделению.

По словам Коляды, важно обобщить и передать опыт и наработки для перезапуска нового Министерства по вопросам реинтеграции.

На вопрос, как именно технически будет проходить разделение, Коляда ответила, что есть несколько вариантов, в том числе и отмена того решения, которое объединило два министерства.

Министр заявила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

Комментируя, в чем был замысел объединения ведомств, министр отметила, что "логика объединения заключалась в типологизации управленских процессов и сокращении расходов на госаппарат".

Предыстория:

  • 29 августа 2019 года Верховная Рада утвердила новый Кабмин, создав Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины вместо двух министерств – по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов. Возглавила новое министерство Коляда.
  • Позже Коляда заявила, что не совсем понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя различными аудиториями.
  • 17 января 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым разделить некоторые министерства и ждет от премьер-министра предложений по ряду министерств, в том числе, и по Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Темы: Кабинет министровДонбассреинтеграция Донбасса
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