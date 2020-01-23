Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин готовит онлайн-реестр с количеством украинцев

Четверг, 23 января 2020, 10:58
Кабмин готовит онлайн-реестр с количеством украинцев

Кабинет министров планирует запустить единый реестр с данными о численности населения Украины.

Источник: брифинг министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Прямая речь: "Я надеюсь, что в течение одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев".

Детали: По словам чиновника, он будет верифицирован и наполняться из многих других реестров.

Из этого реестра можно будет в любой момент узнать численность населения в Украине, его половые и возрастные особенности и много других подробностей.

Что было раньше: В четверг правительство озвучило данные так называемой электронной переписи населения. Согласно ей, на подконтрольной украинскому правительству территории по состоянию на 1 декабря 2019 года проживали 37 миллионов 289 тысяч человек.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: перепись населенияКабинет министровинтернеттехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
перепись населения
Демограф назвала главную угрозу для переписи населения Украины
Российские военные проводят "перепись населения" оккупированной Херсонщины – ЦНС
Федоров готовит одну из самых современных переписей населения в мире, хочет привлечь АррІе
Последние новости
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшая и раненые
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: