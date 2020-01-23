Зеленский: Готовим новый обмен по двум спискам

Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Источник: сайт Офиса президента со ссылкой на комментарии Владимира Зеленского для СМИ в Иерусалиме

Прямая речь: "Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар и других украинцев, находящихся на территории России".

Предыстория: