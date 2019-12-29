Освобожден 81 человек, вернулись 76 - Зеленский

В рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию, еще 6 решили остаться на оккупированном Донбассе. В свою очередь Украина передала 124 человека.

Источник: президент Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" во время встречи освобожденных украинцев, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Первая часть, о чем мы договаривались в нормандском формате - выполнена. Мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек, 76 человек сейчас в Украине на контролируемой части.

Шестеро (очевидно, пятеро -ред.) остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи. Если они захотят приехать сюда, мы обеспечим все, что для них важно".

По информации Лутковской на территорию ОРДЛО отказались переезжать 17 человек.

Прямая речь Лутковской: "Кроме того есть еще около 30 человек, которые вообще отказались участвовать в обмене. Они продолжают отбывать наказание (на территории Украины. - УП.)".

Детали: Как уточнил Зеленский, таким образом всего около 50 человек, которые были внесены в списки на обмен, остались отбывать наказание.

Также президент добавил, что некоторые из тех, кто был в списке на обмен и остался в Украине, освобождается из мест отбывания наказаний в феврале-марте.

Прямая речь Зеленского: "Их срок уже закончился, они хотят быть в Украине. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор".

"Было договорено, что мы первым делом освобождаем всех подтвержденных на всех подтвержденных. Остальные люди (которые все еще удерживаются в РФ и ОРДЛО - УП.) - пока неподтвержденные. Но у нас есть информация, что еще есть ... немало, скажем так. Тех, кто находится и на временно оккупированных территориях, и в России, и в Крыму. Мы работаем над этим".

Детали: Также Лутковская сообщила, что у украинской стороны есть информация о 100 гражданах, и еще о примерно 200 точной информации пока нет.

"У нас есть почти 100 человек, по которым есть подтверждение, их родственники приносили документы. И еще около 200 человек, в отношении которых пока нет точного подтверждения. То есть по 300 лицам нам нужно работать", - отметила она.

Напомним,