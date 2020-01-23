За 10 лет из Украины выехали почти 4 млн "заробитчан" и не вернулись – Дубилет

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн трудовых мигрантов и не вернулись.

Источник: брифинг министра Кабинета министров Дмитрия Дубилет

Прямая речь: "Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет поехало и не вернулось.

Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет.

Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине - это же открытый вопрос. Это открытая статистика".

Этому предшествовало: 23 января Дубилет сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тысяч граждан - это без учета украинцев на оккупированных территориях и за рубежом.

1-26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В конце концов, в правительстве заключили различные данные: информацию мобильных операторов и социологов, данные из разных реестров и пенсионного фонда.

Через год-два Кабинет министров планирует запустить единый реестр с данными о численности населения Украины.

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