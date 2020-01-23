За 10 лет из Украины выехали почти 4 млн "заробитчан" и не вернулись – Дубилет

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Четверг, 23 января 2020, 13:40

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн трудовых мигрантов и не вернулись.

Источник: брифинг министра Кабинета министров Дмитрия Дубилет

Прямая речь: "Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет поехало и не вернулось.

Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет.

Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине - это же открытый вопрос. Это открытая статистика".

Этому предшествовало: 23 января Дубилет сообщил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тысяч граждан - это без учета украинцев на оккупированных территориях и за рубежом.

1-26 декабря 2019 года в Украине провели пробную перепись населения. В конце концов, в правительстве заключили различные данные: информацию мобильных операторов и социологов, данные из разных реестров и пенсионного фонда.

Через год-два Кабинет министров планирует запустить единый реестр с данными о численности населения Украины.

Предыстория:

  • Полноценную перепись населения Украины – путем обхода и опроса населения – проводили в независимой Украине лишь раз, 5 декабря 2001 года. Тогда общая численность населения Украины составляла 48 миллионов 457 тысяч человек.
  • В начале девяностых в Украине насчитывали почти 52 миллиона жителей.
  • Вторую перепись населения откладывали 4 раза (с 2011 на 2012, 2013, 2016 и 2020 годы).
  • В 2020 году ее также решили не проводить путем обхода, мотивируя это дороговизной и тем, что люди не открывают двери незнакомым, а данных и так достаточно для подсчета численности населения. 

Темы: перепись населения Дубилет миграция


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