Участника АТО "Пуму" отпустили под домашний арест

Участнице АТО Инне Грищенко, позывной "Пума", задержанной по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака, изменили меру пресечения на домашний арест.

Источник: адвокат Грищенко Елена Помазановская в Facebook, комментарий Помазановской УП

Прямая речь: "Резолютивная часть решения суда: "Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест".

Детали: Решение вынес Апелляционный суд Киева 23 января.

Как уточнила Помазановская в комментарии УП, Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 февраля.

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