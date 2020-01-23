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Участника АТО "Пуму" отпустили под домашний арест

Четверг, 23 января 2020, 12:44
Участника АТО Пуму отпустили под домашний арест

Участнице АТО Инне Грищенко, позывной "Пума", задержанной по подозрению в покушении на убийство жителя Косово Михаила Чекурака, изменили меру пресечения на домашний арест.

Источник: адвокат Грищенко Елена Помазановская в Facebook, комментарий Помазановской УП

Прямая речь: "Резолютивная часть решения суда: "Апелляционную жалобу защитников Помазановской и Широковского удовлетворить, Грищенко Инну Петровну освободить в зале суда, меру пресечения изменить на домашний арест". 

 

Детали: Решение вынес Апелляционный суд Киева 23 января. 

Как уточнила Помазановская в комментарии УП, Грищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 24 февраля.

Узнать больше: "Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета"

 Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предыстория:

  • Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое.  12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что в делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Подозрение семье Грищенко в деле убийства Шеремета не объявляли.
  • 27 декабря Печерский суд Киева продлил арест Инне Грищенко до 24 февраля 2020 года.

Украинская правда

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Темы: судвойнаубийство
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