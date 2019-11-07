Полиция задержала супругов-АТОшников, которые могут фигурировать в деле Шеремета
Двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Источник: материал "Украинской правды" "Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета"
Детали: Владислава Грищенко с позывным "Буча" задержали 24 сентября, его жену "Пуму" – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования.
Супругов-АТОшников подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года.
По версии следствия, Грищенко и их знакомому, тоже АТОшнику, Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области.
Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к машине жертвы в городе Косово. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший мужчина сам заметил взрывное устройство.
Жертвой должен был стать 61-летний Михаил Чекурак, которого сейчас тоже судят за нападение, грабеж и подрыв дома.
Еще месяц назад расследование вела Ивано-Франковская полиция под руководством местной прокуратуры. Сейчас расследованием занимается Главное управление Нацполиции, расположенное в Киеве, а следит – Генеральная прокуратура.
По словам Инны Грищенко, дело передали в Киев с формулировкой "в связи с причастностью к другим преступлениям". Однако судя по материалам производства, которые есть в распоряжении УП, на данный момент там не упоминаются другие преступления, кроме Ивано-Франковского. Об этом также сказал адвокат Маси Найем, который представлял Грищенко в суде.
По данным УП, следствие может связать супругов с делом журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета.
В то же время, в Нацполиции назвали перевод дела в Киев "нормальной практикой".
Иван Вакуленко, третий фигурант дела, которого следствие называет сообщником Грищенко, умер 18 октября. Официальная версия – самоубийство. За несколько дней до того Вакуленко, по словам Инны Грищенко, вызвали на допрос именно по делу Шеремета.
Как известно, взрывчатку под авто Шеремета закладывали два человека – мужчина примерно 168-175 сантиметров роста с "испанской" бородкой и его напарница, которая была на 5 см ниже. Супруги Грищенко действительно выглядят похожими на это описание.
Владимир Грищенко еще до службы на фронте был судим менее 5 раз: за мошенничество, вымогательство, хулиганство, избиения, грабеж и кражу. Последний раз он досрочно вышел из тюрьмы в конце 2013 года.
В 2017 году мужчина попросил досрочно снять последнюю судимость, ссылаясь на службу добровольцем, военные награды и положительную характеристику. Но суд отказал.
В 2016 году Грищенко в сотрудничестве с правоохранителями участвовал в инсценировке убийства. Он получил заказ на преступление, но не стал его выполнять и обратился в полицию. Сам АТОшник позже рассказывал, что за работу на следствие ему обстреляли окна и якобы планировали убить.
Знать больше: "Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета"
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина. Злоумышленники находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.
- Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода". Водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.
- Затем в полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.
- Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.
- В начале расследования пятый президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.
- В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".
- 23 июля 2019 года тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что среди версий убийства – деятельность экстремистски настроенных групп лиц.
- Президент Владимир Зеленский говорил, что в деле Шеремета будет результат, но нужен новый генеральный прокурор (на тот момент ГПУ возглавлял еще Юрий Луценко, но позже его заменил Руслан Рябошапка из команды Зеленского.