Полиция задержала супругов-АТОшников, которые могут фигурировать в деле Шеремета

Двух бывших добровольцев Владислава и Ирину Грищенко задержали по подозрению в подготовке взрыва и могут связать с убийством журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Источник: материал "Украинской правды" "Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета"

Детали: Владислава Грищенко с позывным "Буча" задержали 24 сентября, его жену "Пуму" – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования.

Супругов-АТОшников подозревают в покушении на убийство и незаконном обращении с оружием. Дело, в котором они фигурируют, открыли в июле 2018 года.

По версии следствия, Грищенко и их знакомому, тоже АТОшнику, Ивану Вакуленко, заказали убийство жителя Ивано-Франковской области.

Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 года прикрепили ее к машине жертвы в городе Косово. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший мужчина сам заметил взрывное устройство.

Жертвой должен был стать 61-летний Михаил Чекурак, которого сейчас тоже судят за нападение, грабеж и подрыв дома.

Еще месяц назад расследование вела Ивано-Франковская полиция под руководством местной прокуратуры. Сейчас расследованием занимается Главное управление Нацполиции, расположенное в Киеве, а следит – Генеральная прокуратура.

По словам Инны Грищенко, дело передали в Киев с формулировкой "в связи с причастностью к другим преступлениям". Однако судя по материалам производства, которые есть в распоряжении УП, на данный момент там не упоминаются другие преступления, кроме Ивано-Франковского. Об этом также сказал адвокат Маси Найем, который представлял Грищенко в суде.

По данным УП, следствие может связать супругов с делом журналиста Павла Шеремета, убитого в Киеве в 2016 году. Полицейское расследование по делу Грищенко ведет тот же следователь, который занимается расследованием убийства Шеремета.

В то же время, в Нацполиции назвали перевод дела в Киев "нормальной практикой".

Иван Вакуленко, третий фигурант дела, которого следствие называет сообщником Грищенко, умер 18 октября. Официальная версия – самоубийство. За несколько дней до того Вакуленко, по словам Инны Грищенко, вызвали на допрос именно по делу Шеремета.

Как известно, взрывчатку под авто Шеремета закладывали два человека – мужчина примерно 168-175 сантиметров роста с "испанской" бородкой и его напарница, которая была на 5 см ниже. Супруги Грищенко действительно выглядят похожими на это описание.

Мужчина и женщина, которые заложили взрывчатку под авто Шеремета

Владислав и Инна Грищенко

Владимир Грищенко еще до службы на фронте был судим менее 5 раз: за мошенничество, вымогательство, хулиганство, избиения, грабеж и кражу. Последний раз он досрочно вышел из тюрьмы в конце 2013 года.

В 2017 году мужчина попросил досрочно снять последнюю судимость, ссылаясь на службу добровольцем, военные награды и положительную характеристику. Но суд отказал.

В 2016 году Грищенко в сотрудничестве с правоохранителями участвовал в инсценировке убийства. Он получил заказ на преступление, но не стал его выполнять и обратился в полицию. Сам АТОшник позже рассказывал, что за работу на следствие ему обстреляли окна и якобы планировали убить.

Знать больше: "Буча и Пума. Как арест добровольцев может быть связан с делом Шеремета"

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