Шаг Зеленского в Израиле озадачил Яд Вашем

Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачен и опечален заявлением украинского президента Владимира Зеленского о том, что он передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил ту трагедию.

Источник: "The Times of Israel"

Дословно: "Сегодня утром президент Украины объявил о своем отзыве, заявив, что передает участие жертвам Холокоста.

Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием "Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом".

Детали: На прошлой неделе Army Radio сообщало, что только 30 из 800 мест на церемонии зарезервированы для жертв Холокоста. В четверг представитель Яда Вашема Симм Аллен заявил, что ожидается "порядка 100" выживших.

Позже Яд Вашем пояснил, что форум памяти – это не публичная церемония, а скорее собрание лидеров. Отмечалось, что в Израиле проживают около 100 тысяч людей, переживших Холокост, поэтому невозможно пригласить даже часть из них.

На форум прибыли не менее 47 мировых лидеров или высокопоставленных дипломатов, среди которых 26 президентов, четыре короля (из Испании, Голландии, Бельгии и Люксембурга) и четыре премьер-министра.

"The Times of Israel" отмечает, что в выходные Зеленский говорил изданию, что будет на церемонии.

Более того, украинский лидер считал, что он должен был бы там выступить, учитывая, что каждый четвертый еврей из погибших в результате Холокосте был украинским.

От УП: Президент России Владимир Путин также прибыл на форум.

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