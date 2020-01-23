В Болгарии трех россиян обвиняют в попытке отравления торговца оружием

Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в попытке убийства в 2015 году торговца оружием Эмилияна Гебрева.

Об этом говорится в обнародованном в четверг сообщении на сайте прокуратуры Болгарии.

"В связи с расследованием попытки умышленного отравления Эмилияна Гебрева, что проходит под надзором полиции Софии, трем российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства", - говорится в заявлении.

Они обвиняются в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года в Софии "в качестве соучастников предприняли попытку умышленного убийства путем отравления с использованием неопознанного фосфорорганического вещества".

В связи с этим Софийская городская прокуратура выдала европейский ордер на арест и объявила подозреваемых в международный розыск с целью ареста и последующей экстрадиции, говорится в сообщении.

Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание на приеме, который он устраивал в Софии. Примерно в то же время стали плохо себя чувствовать сын Гебрева и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления.

На вопрос о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев ответил, что видит только два возможных мотива: во-первых, его компания осуществляла поставки оружия в Украину, а во-вторых, Россия могла претендовать на оружейный завод, находившийся под контролем его компании.

Напомним:

В прошлом году расследователи Bellingcat и The Insider сообщили, что россиянин Сергеем Федотов, которого считают третьим участником покушения на Скрипач в Солсбери, был связан с другим отравлением с применением вещества из семьи "новичкам". Речь шла именно о покушении на болгарского предпринимателя Гебрева в апреле 2015 года.

Как удалось выяснить The Insider и Bellingcat, Федотов посещал Болгарию именно в те дни, когда там был отравлен местный предприниматель Емилиян Гебрев. Причем - как установила экспертиза - он был отравлен веществом класса "Новичок".

"Европейская правда"