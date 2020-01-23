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Крымский политзаключенный Яцкин: прокуратура открыла новое дело против оккупантов

Четверг, 23 января 2020, 16:54
Крымский политзаключенный Яцкин: прокуратура открыла новое дело против оккупантов

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту незаконного задержания в аннексированном Крыму оккупационными "правоохранителями" крымчанина Ивана Яцкина.

Источник: прокуратура в Telegram

Дословно: "23 января 2020 года, открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) по факту задержания в селе Доброе, Симферопольского района и лишения свободы оккупационными "правоохранителями" гражданина Украины, жителя Автономной Республики Крым".

Детали: По данным следствия, "крымские правоохранители" в Симферопольском районе "задержали" крымчанина по "подозрению" в совершении преступлений, предусмотренных статьями 275 Уголовного Кодекса РФ (государственная измена). Затем "судьи" незаконно созданного Киевского районного суда г. Симферополя избрали задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Материалы уголовного производства будут переданы ГУНП в АР Крым и г. Севастополе для осуществления досудебного расследования.

Что было ранее: О ещё одном украинском политзаключённом РФ рассказал 20 января адвокат Николай Полозов. По его словам, Яцкин был захвачен ещё в середине октября 2019 года в Крыму. В тот же день спецбортом его вывезли в Москву и поместили в печально известный изолятор ФСБ Лефортово. Полозов отметил, что надеется на помощь Украины в его освобождении.

Украинская правда
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