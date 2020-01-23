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Избран зампред Высшего совета правосудия

Четверг, 23 января 2020, 22:05
Избран зампред Высшего совета правосудия

Заместителем председателя Высшего совета правосудия стал Алексей Маловацкий.

Источник: Высший совет правосудия

Дословно: "Председатель ВСП Андрей Овсиенко внес в совет представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия".

Детали: Маловацкого избрали единогласно путем тайного голосования.

Согласно закону, Высший совет правосудия по представлению главы избирает заместителя из числа членов совета сроком на два года.

К сведению: Алексей Маловацкий прошел в Высшую раду правосудия от Съезда адвокатов в 2019 году.

В мае 2015 года Маловацкий стал членом Высшего совета юстиции. Его кандидатуру предложил "Блок Петра Порошенко".

Во время выборов президента в 2014 году Маловацкий был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой политсилы во время парламентских выборов.

Украинская правда

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Темы: ВСП
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