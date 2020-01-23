Избран зампред Высшего совета правосудия

Заместителем председателя Высшего совета правосудия стал Алексей Маловацкий.

Источник: Высший совет правосудия

Дословно: "Председатель ВСП Андрей Овсиенко внес в совет представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия".

Детали: Маловацкого избрали единогласно путем тайного голосования.

Согласно закону, Высший совет правосудия по представлению главы избирает заместителя из числа членов совета сроком на два года.

К сведению: В мае 2015 года Алексей Маловацкий стал членом Высшего совета юстиции. Его кандидатуру предложил "Блок Петра Порошенко".

Во время выборов президента в 2014 году Маловацкий был заместителем руководителя юридической службы Порошенко и руководил юрслужбой политсилы во время парламентских выборов.