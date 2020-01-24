Сорос планирует инвестировать $1 млрд в борьбу с авторитарными правительствами и изменением климата

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Пятница, 24 января 2020, 00:20

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата.

Источник: Bloomberg

Детали: На Всемирном экономическом форуме в Давосе Сорос заявил, что на базе университетской сети "Открытое общество" планируется запустить международную платформу для обучения и исследований. Университет будет открыт в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

Миллиардер упомянул в речи "перегретый" экономику США, доминирование Facebook Inc. и авторитарное правление Си Цзиньпина, Нарендры Моди, Джейрах Болсонаро и Дональда Трампа, которого он назвал "мошенником и абсолютным нарциссом".

Прямая речь: "В качестве долгосрочной стратегии наша главная цель заключается в доступе к качественному образованию, в частности образования, которое укрепляет автономию личности, развивает критическое мышление, подчеркивая академическую свободу.

Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что к 2020 год и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира".

Напомним:

Зеленский заявил на Всемирном экономическом форме в Давосе, что Украине недостаточно "обеспокоенности" мира касательно войны на Донбассе и российской аннексии Крыма.

Темы: США экономика экология


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