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Послу в Румынии пришлось оправдываться из-за ошибки в переводе Зеленского

Пятница, 24 января 2020, 07:55
Послу в Румынии пришлось оправдываться из-за ошибки в переводе Зеленского

МИД Румынии потребовал объяснений от Киева по поводу упоминания Северной Буковины в речи президента Украины Владимира Зеленского ко Дню соборности.

На англоязычной версии сайта президента слово "заняли" было переведено как "occupied", и в Румынии возмутились, что речь идет об "оккупации".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", - говорится в пресс-релизе МИД Румынии.

Как пояснил в своем Facebook посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвало румынское ведомство, речь идет о неточном переводе слов президента, из-за чего его начали обвинять, в частности, в "ревизионизме в стиле Путина".

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", - отметил Баньков, подчеркнув, что перевод уже изменили (на слово "taken").

"Исторический контекст в конце 1918 года с демонтажем Австро-Венгерской империи и национальными движениями в ее бывших провинциях создали ситуацию, когда эти исторические провинции больше не имели международно признанного суверенитета, поэтому их поглощение другими соседними государствами нельзя считать оккупацией", - говорит посол.

"Президент Зеленский обратился к известным историческим событиям 1918-1919 года с целью демонстрации необходимости национального единства, укрепления украинского государства, которое в тот исторический момент потеряло шанс на суверенитет и независимость, но все же продолжает свою борьбу против российской агрессии", - подчеркнул дипломат.

"Искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге она является результатом неправильного перевода и безосновательных интерпретаций", - добавил он.

Отметим, что комментарии румын под постом посла свидетельствуют, что объяснения посла оказались недостаточными - большинство комментаторов считает, что существенного отличия между "занять" и "оккупировать" нет, поскольку, по румынской версии, после первой мировой войны Северная Буковина "объединилась с Румынией" .

Темы: РумынияЗеленскийисториямеждународные отношениядипломатические отношения
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