Зеленский надеется на товарооборот с Израилем $2 млрд

747 просмотров
Пятница, 24 января 2020, 10:51

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что имплементация соглашения о зоне свободной торговли между странами может увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов.

Источник: пресс-служба офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться.

Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов".

Детали: Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.

Зеленский отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

Президент сообщил, что в 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Зеленский Израиль


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский рассказал премьеру Израиля три истории: одну – семейную 24 января 2020, 10:31
Послу в Румынии пришлось оправдываться из-за ошибки в переводе Зеленского 24 января 2020, 08:55
Главные новости четверга и ночи: статистика населения, управление "Укрзализныцей" 24 января 2020, 08:00
Все новости
Главные новости
Послу в Румынии пришлось оправдываться из-за ошибки в переводе Зеленского
ОБСЕ обеспокоена законопроектом Минкульта о дезинформации
В США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций
У Путина не заметили Зеленского в Израиле
Все новости
мнение

Потеря обоняния может быть фатальной

опрос

Сколько родителей в Украине проверяют гаджеты своих детей

в топе

"Золотой хрен-2019": кто получил премию за наихудший литературный секс

Поиск по сайту
Архив
Весь архів