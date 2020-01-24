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Зеленский рассказал премьеру Израиля три истории: одну – семейную

Пятница, 24 января 2020, 09:31
Зеленский рассказал премьеру Израиля три истории: одну – семейную

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху три истории, связанные с Холокостом и Украины, одна из них – о семье его деда, трех братьев которого расстреляли немцы.

Источник: встреча Зеленского и Нетаньяху в Тель-Авиве, трансляция на Facebook-странице Офиса президента Украины

Детали: Зеленский, который накануне не попал на Всемирный форум памяти Холокоста, зачитал израильском премьеру обращение по поводу Холокоста.

Прямая речь: "У меня есть три важные истории, которые я хотел бы вам сейчас рассказать, – о Холокосте и Второй мировой войне. И потом хотел бы Вам на память оставить эти истории".

Детали: Одна история была о мусульманке Саиде Арифовой, которая была воспитателем в бахчисарайском садике и спасла 88 евреев, выдав их за крымских татар.

Вторая – об украинском священнике греко-католической веры Емельяне Ковче, который спасал евреев, выдав им около 600 метрик о крещении, – и отказался досрочно покидать лагерь "Майданек" с 700 заключенными, хотя дома его ждали шестеро детей.

Прямая речь: "Эти истории на самом деле об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, когда есть доброе сердце, которое движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь.

И я расскажу еще одну историю – историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители, стали жертвами Холокосте: их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину.

Остался четвертый брат – в то время он был на фронте. Он вернулся живым, прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией.

Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год – внук. Через 40 лет внук стал президентом – и сегодня он стоит перед вами, господин премьер-министр".

Комментарий премьера Израиля, который принял письмо от Зеленского: "Это чувствительные истории – о том, как неевреи спасали евреев. И история Вашей семьи... Борьба за жизнь, борьба за будущее – вот о чем эти истории».

 

Предыстория:

  • Перед поездкой в ​​Израиль Зеленский рассказал "The Times of Israel", что рос в "обычной советской еврейской семье", которая не была ортодоксальной в плане веры. Также говорил о деде, который воевал.
  • 23 января Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Израиль, однако на Всемирный форум памяти Холокоста в последний момент решил не идти: украинская делегация передала свои места на нем жертвам Холокоста, которые хотели и не могли попасть туда.
  • В Израиль на памятный форум приехали многие лидеры и представители других государств, был на нем и российский президент Владимир Путин.
  • Зеленский и Путин в Израиле в четверг не встречались.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийИзраильистория
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